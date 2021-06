Paratici riparte dal Tottenham: sarà il nuovo dirigente sportivo degli Spurs

Con un comunicato ufficiale il Tottenham ha annunciato che a partire dal 1 luglio Fabio Paratici sarà il nuovo dirigente sportivo degli Spurs. Come si legge nella nota, “sarà responsabile della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del Club, delle strutture e delle infrastrutture calcistiche. Si unirà al Tottenham dopo 11 anni di successi alla Juventus”.

Queste le prime parole di Paratici: “Sono entusiasta di questa fantastica opportunità e ringrazio la Società e il Presidente per la fiducia accordatami. Il Tottenham è uno dei migliori club nel Regno Unito e in Europa con un ambizioso piano a lungo termine. Dedicherò tutto me stesso a questa nuova impresa e non vedo l’ora di lavorare con il team dirigenziale per scrivere un nuovo capitolo, speriamo di successo, nella storia del Club”.

The Club is delighted to announce the appointment of Fabio Paratici as Managing Director, Football, with effect from 1 July 2021.

