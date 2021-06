GdS | Caso Salernitana, Lotito dice no al fondo e punta sul trust. Pronti nuovi vincoli

Il fondo australiano è uscito allo scoperto, parlando di un’“offerta congrua” per l’acquisto della Salernitana. Offerta a quanto pare rifiutata da Claudio Lotito. Ieri, a due settimane dalla scadenza del 25 giugno fissata dalla Federcalcio per vendere uno dei due club che fanno capo a Lotito, un comunicato da Melbourne ha dato una dettagliata versione dei fatti. Il rappresentante legale del fondo, Giuseppe Abbriano, in una nota rivela: “Scaduto il termine per l’accettazione della formale offerta di acquisto della Salernitana mi dispiace dover prendere atto che a trattativa non ha avuto seguito”. Non hanno rivelato cifre (si parla di circa 35 milioni) ma Abbriano sostiene che la proposta fosse congrua e “formulata in base all’analisi della documentazione relativa ai conti economici e all’asset patrimoniale del club”. Il club granata in seguito ha pubblicato un controcomunicato in cui invita la tifoseria, senza citare il fondo australiano, a “non prestare adito a notizie false e tendenziose” aggiungendo che “le notizie sono coperto dal segreto professionale”. L’impressione è che Lotito voglia portare avanti a ogni costo la linea del trust, cioè la cessione temporanea del club a terzi obbligati a gestirlo in autonomia fino alla vendita definita a un altro gruppo. La soluzione comporterebbe però alcuni rischi, primo fra tutti quello che dietro al trust possano restare persone vicine all’attuale proprietà. Per questo la soluzione trust non è vista con buon occhio da Figc e Lega, tanto che si stanno studiando nuovi vincoli. Un’attenzione nel segno della trasparenza ci sarà anche in caso di cessione a un terzo soggetto del 50% delle quote di Enrico Lotito, e di una parte del 50% di Marco Mezzaroma. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

