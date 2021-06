GdS | Inzaghi, la lezione di Eriksson: “Simone, che allievo. Con sorrisi e follia stupirà pure l’Inter”

In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore biancoceleste Sven-Goran Eriksson è intervenuto sul nuovo tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, che ha allenato ai tempi della Lazio. Queste le sue parole:

“Inzaghi dimostra di avere grande coraggio, non è mai facile prendere in mano una squadra che ha appena vinto lo scudetto, però è una grande occasione per la sua carriera. l’Inter è storicamente il top sia in Italia che in Europa: non poteva dire di no. Penso che Simone sia pronto per quest’ultimo scatto: meritava una società ancora più forte, senza nulla togliere alla mia Lazio. Ora ha l’occasione di dimostrare di on esser da meno di chi lo ha preceduto. Gli auguro ogni fortuna. L’unica cosa che posso dirgli è di essere se stesso, di rimanere fedele ai propri principi che finora si sono dimostrati vincenti. Continui per la sua strada, col sorriso e un po’ di follia, anche se non ha ancora vinto lo scudetto: in quest’epoca davvero difficile riuscirci con la Lazio, eppure l’anno scorso ha sfiorato l’impresa. Vedo grande empatia tra lui e i giocatori e questo fa la differenza. Senza un ambiente buono nello spogliatoio i risultati non arriveranno mai.

Rosa a disposizione’ Era già incredibile la montagna di gol che Simone ha fatto fare a Ciro Immobile, ma ora si ritrova una delle migliori coppie in circolazione in tutta Europa. Se Simone riesce a scatenarli, ha la strada in discesa. In campo Inzaghi assomigliava a suo fratello Pippo. Amava prepararsi bene e studiava gli avversari. Quando ero alla Lazio lui era molto giovane, non immaginavo potesse diventare allenatore, figurarsi uno così bravo. Lo stesso vale per Conceiçao. Per altri come Simeone, Mancini e Veron invece non avevo dubbi: sembravano destinati alla panchina. L’Italia di Mancini può arrivare in alto. Sono svedese ma tifo anche un po’ Italia”.

