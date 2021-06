Il Tempo | Sarri sbarca e sogna Jovetic

Doveva arrivare ieri, lo farà domani. A breve Maurizio Sarri varcherà i cancelli di Formello. La sua nuova casa l’aveva già visitata la scorsa settimana in occasione dell’incontro con Lotito e Tare. In quella circostanza nessuno riuscì a catturare una testimonianza della sua presenza. Ora è pronto a fare ritorno alla luce del sole. il tecnico ha già molte idee, ne ha parlato con il direttore sportivo nei continui contatti telefonici. Il primo obiettivo ella società però è quello di sfoltire la rosa extra large. Con i rientri dai prestiti il gruppo è composto a 40 giocatori e va dimezzato. Ad Auronzo per il ritiro estivo, partiranno al massimo 26/27 giocatori, senza considerare i nazionali. Intanto Sarri ha stilato un programma personalizzato per tutta la rosa, consegnato al team manager Derkum e inviato ai giocatori in vacanza. Qualcuno già si è messo al lavoro per arrivare pronto al raduno fissato per i primi giorni di luglio. La prima settimana del nuovo mese verrà impiegata all’interno del centro sportivo, poi la partenza per Auronzo (accordo prolungato fino al 2022). Tra i nomi sul taccuino di Tare c’è anche quello di Stevan Jovetic. Il montenegrino sta per svincolarsi dal Monaco ed è sotto la procura di Fali Ramadani. Anche Mundo Deportivo scrive di un possibile duello con il Granada per l’attaccante. Immobile, insieme a Muriqi, è l’unico certo della permanenza. Dall’Inghilterra continuano ad associare il profilo di Correa a diversi club di Premier League (Arsenal e Tottenham) mentre Caicedo potrebbe seguire Inzaghi all’Inter. Poi c’è anche l’ipotesi Matteo Ricci dello Spezia, che si svincolerà il 30 giugno, gestito da Pastorello. Lo riporta Il Tempo.

