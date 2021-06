Lino Banfi sull’esultanza di Immobile e Insigne: “Felicissimo, come se mi avessero dato un premio”

Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, oltre a trascinare l’Italia nel successo per 3-0 contro la Turchia, sono stati protagonisti di un episodio divertente nelle esultanze per i gol: le esultanze dei due, realizzatori del secondo (Immobile) e terzo (Insigne) gol, sono state suggerite da…Lino Banfi! Il noto attore pugliese, intervistate da Open.online, ha raccontato l’episodio che ha portato i due Azzurri ad esultare come da lui consigliato e la sua felicità: “Sono felicissimo. È come se mi avessero dato un premio, un David di Donatello. Io ero lì, con la mia famiglia davanti alla tv sperando che dicessero “Porca puttena” ed è successo. A ora di pranzo davo loro alcuni consigli, lo facevo per rallegrarli. Cosa ci siamo detti? Cose segrete, col ca**o che ve lo dico, sennò che segreti sono. Sono tutti dei bravi “regazzi” ed è stato bello vederli sorridere ieri sera, mai visti così. Adesso, però, mi aspetto che il prossimo a dirlo sia Spinazzola. Sono sicuro che sarà suo il goal nella prossime partita”.

In conclusione ha detto la sua anche sulla partita disputata dalla squadra di Mancini, sulla prestazione dell’arbitro Cakir e sul ritorno dei tifosi allo stadio: “E’ stato un risultato bellissimo, di grande classe. I nostri giocatori erano tosti, l’arbitro invece, non mi è piaciuto, non ci ha dato soddisfazioni. Pubblico allo stadio? Tutta un’altra atmosfera, piano piano si riprenderà tutto”.

