Ciro Immobile, è stato uno dei protagonista del successo dell’Italia all’esordio dell’Europeo contro la Turchia. Il bomber della Lazio, oltre a segnare il gol del momentaneo 2-0, ha fornito anche l’assist per la rete del 3-0 firmata Insigne. Tra i tanti complimenti ricevuti dal bomber numero 17, sono arrivati anche quelli dei suoi genitori: attraverso un post, sul proprio profilo ufficiale Instagram, la mamma di Ciro, ha pubblicato una foto del figlio di ieri sera, accompagnata dal messaggio: “Cuore di mamma, non esistono parole per descrivere quest’emozione che stiamo provando ancora una volta. Quando ti guardiamo in TV nonostante sono passati tanti anni l’emozione é sempre più forte. E’ inutile dirti quanto noi siamo fieri di te. Sei la nostra più grande soddisfazione. In bocca al lupo! Ti amiamo. Mamma e Papà”.

Pronta è stata la risposta di Immobile, che ha commentato il post della mamma scrivendo: “Vi amo, non smetterò mai di ringraziarvi per quello che avete fatto e fate per me tutti i giorni”.

