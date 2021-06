SOCIAL | Nesta: “Felice di aver portato fortuna agli Azzurri” – FOTO

L’ex biancoceleste Alessandro Nesta era presente ieri nel campo dell’Olimpico insieme a Francesco Totti, in occasione della cerimonia d’apertura degli Europei. I due ex campioni sono stati infatti scelti come super-testimonial della gara d’esordio, che ha visto l’Italia trionfare sulla Turchia. Poco fa Nesta ha condiviso sul suo account instagram degli scatti della serata di ieri accompagnati da queste parole:

“Un onore ed un piacere avere aperto il cerimoniale di questo Europeo. Felice di aver portato fortuna agli Azzurri…grande inizio!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Nesta (@nesta)

