Tardelli sul possibile capocannoniere dell’Europeo: “Mi auguro possa essere Immobile”

La doppietta di Romelu Lukaku contro la Russia apre le discussioni circa il possibile capocannoniere dell’Europeo. Interrogato sul punto ai microfoni di RaiSport, Marco Tardelli ha dichiarato come, nonostante ci siano molti concorrenti, gli piacerebbe veder lottare per questo titolo Ciro Immobile con l’ulteriore augurio che, dopo un periodo non semplice in nazionale, possa andare a segno con continuità.

