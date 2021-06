Turchia-Italia, il sondaggio di RaiSport per il migliore in campo: assente Immobile

Esordio netto dell’Italia nell’Europeo contro la Turchia nella serata romana dello Stadio Olimpico. Il “padrone di casa” Ciro Immobile, il quale ha realizzato il secondo gol della gara e l’assist per la rete di Insigne che ha chiuso il match, è stato senza dubbio uno dei migliori in campo e trascinatori della Nazionale di Mancini. Non è però dello stesso avviso RaiSport, che attraverso il proprio profilo Twitter, ha lanciato un sondaggio per decretare il migliore in campo della sfida di ieri sera. I quattro candidati sono infatti Domenico Berardi, Jorginho, Lorenzo Insigne e Leonardo Spinazzola. Nessuna traccia dell’attaccante della Lazio, che nonostante il suo apporto determinante, soprattutto in zona gol, non appare tra gli “Mvp” della serata azzurra.

