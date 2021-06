Calciomercato, il Napoli si inserisce per Thorsby: ecco l’offerta alla Sampdoria

Continua il casting per il centrocampo in casa Lazio. Dopo l’arrivo sulla panchina di Maurizio Sarri, la Società biancoceleste è alla ricerca d almeno un centrocampista da regalare al tecnico toscano, che abbia caratteristiche valide per il 4-3-3. Uno di questi, è Morten Thorsby, mezz’ala della Sampdoria, valutato dai blucerchiati 8 milioni di euro. La Lazio, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, ma lo ha fatto invece il Napoli. I partenopei, si sono inseriti prepotentemente in lizza per portare il centrocampista alla corte di Luciano Spalletti. Il club azzurro, è arrivata ad offrire 6,5 milioni, offerta ritenuta ancora troppo bassa, ma che potrebbe essere accettata nel caso di un inserite di una contropartita tecnica.

