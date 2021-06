Coronavirus, il Lazio in zona bianca dal 14 giugno. Ecco cosa cambia

Mancava solo l’ufficialità, ora arrivata, come riportato da Roma Today: “Da lunedì 14 giugno, il Lazio in zona bianca“. Maggiori libertà quindi, niente coprifuoco ma senza abbassare la guardia nella lotta al Coronavirus. Resta infatti in vigore il divieto di assembramento e l’obbligo di mascherina, sia all’aperto sia al chiuso. Zona bianca a Roma e nel Lazio che era stata preannunciata dal ministro della Salute Roberto Speranza in occasione della conferenza stampa di venerdì 11 giugno sull’aggiornamento sulla campagna vaccinale e sull’andamento epidemiologico. “È un’ordinanza che ritengo essere importante perché porta in zona bianca una parte molto larga nel nostro Paese, circa il 50% dei nostri concittadini. Questa ordinanza prevedrà la zona bianca per le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e per la Provincia autonoma di Trento“.

Cosa cambia in zona bianca

Per chi si trova nella fascia più ambita, ricordiamo, saranno consentiti spostamenti senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca; senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute; verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate; verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una ‘certificazione verde Covid-19’ valida nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione.

Addio, come detto, al coprifuoco. Resta invece il divieto di assembramento e l’obbligo di mascherina, sia all’aperto sia al chiuso. Gli unici momenti in cui è possibile non indossare il dispositivo di protezione sono le cene e i pranzi, mentre si sta al tavolo. Per adesso è ancora in vigore il limite di quattro persone per tavolo, a prescindere dal colore della regione, a meno che i commensali non siano conviventi. Lo riporta Roma Today

