CorSera | Immobile, un laziale in gol agli Europei 25 anni dopo Casiraghi

Solo loro due a segno con l’Italia nelle fasi finali. Ciro ha raggiunto Balotelli (diventando il miglior realizzatore in attività) e due big come Rivera e Ferrari: è a -1 dalla top 20.

Come riportato dal Corriere della Sera, Immobile, celebrato da L’Equipe come ”roi de Roma”, con il gol alla Turchia ha colmato un digiuno lungo 25 anni, perchè era dal 1996 che un giocatore non segnava in maglia azzurra nelle fasi finali degli Europei. L’unico era stato Casiraghi, che decise il 2-1 alla Russia con una doppietta. Considerando anche i Mondiali, allora i laziali in gol nelle fasi finali diventano 3: perché nel 1938 Piola vinse il titolo segnando 5 reti. Venerdì sera Immobile ha raggiunto, segnando in Nazionale, nomi importanti come Balotelli, Ferrari e Rivera. Ciro ha emozionato anche Banfi, che aveva invitato gli azzurri a esultare col suo ”porca puttena” e dopo aver visto Immobile e Insigne esaudire quel desiderio ha detto ”mi sono commosso, per me è come un David di Donatello”.

L’ultimo attaccante laziale ad aver segnato in una fase finale degli Europei era stato Klose, prima di lui Conceicao e Riedle. Sulla loro scia Immobile, a cui manca solo un gol per entrare nella top 20 azzurra all time, punterà a fare subito il bis mercoledì contro la Svizzera di Petkovic. Sperando che Mancini non faccia come Sacchi, che dopo quella doppietta del 1996 mise Casiraghi in panchina sostituendolo con Ravanelli; andando incontro a un ko con la Repubblica Ceca di Nedved e all’eliminazione.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: