CorSera | Non solo Lulic e Parolo. Altri big in bilico: Leiva, Caicedo e Radu a rischio cessione

Squadra «deinzaghizzata». Radu potrebbe seguire Inzaghi all’Inter (come vice Bastoni) mentre Leiva è tentato di chiudere la carriera in Brasile.

Come riportato dal Corriere della Sera, non resteranno alla Lazio tre grandi a cui Inzaghi non avrebbe rinunciato: Lulic, Parolo e Radu. Simone vorrebbe il romeno, da sempre per lui un punto imprescindibile, all’Inter come vice Bastioni. Anche su Leiva potrebbe arrivare una decisione sorprendente: se giungesse un’offerta dal Brasile e Lucas fosse interessato, la Lazio non si opporrebbe al suo addio. In ogni caso, la sensazione è che difficilmente Leiva avrà un ruolo centrale nella squadra di Sarri, il quale in quella posizione preferisce un costruttore (come Luis Alberto). Si ribaltano alcune gerarchie, compresa quella relativa al vice Immobile. La Lazio è alla ricerca di una nuova squadra per Caicedo che possa soddisfare il giocatore e garantisca alla Lazio un’elevata plus valenza.

A fare da contrappasso a tutte queste partenze, ci sarà il tentativo di recuperare elementi utilizzati pochissimo: Vavro, Moro, forse anche Jony, lo stesso Muriqi. Sarà una Lazio deinzaghizzata e molto sarriana.

