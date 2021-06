Dalla Turchia: Sarri prenderà la sua decisione sul futuro di Vedat Muriqi durante il ritiro estivo

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il futuro di Vedat Muriqi alla Lazio è tutto da vedere. Il neo-allenatore Maurizio Sarri, infatti, ha invitato l’attaccante kosovaro ad effettuare il ritiro estivo per la prossima stagione ad Auronzo di Cadore, poi, secondo Sabuncuoğlu – che aveva seguito assiduamente la trattativa che lo portò in biancoceleste l’estate scorsa – prenderà la sua decisione dopo averlo visto in campo durante gli allenamenti. Non è ancora previsto il suo eventuale addio, che potrebbe arrivare, in caso, solamente dopo il ritiro estivo. Al tweet pubblicato dal giornalista turco, però, risponde anche Ekrem Konur, corrispondente di Calcio in Pillole in Turchia: “Finché c’è Igli Tare, Vedat resta nella Lazio“.

Lazio’nun başına geçen Maurizio Sarri, Vedat Muriç’i yeni sezon hazırlık kampına davet etti. • Muriç’in kamp performansını gördükten sonra kararını verecek. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 13, 2021

Igli Tare orada olduğu sürece Vedat,Lazio’da kalır. — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 13, 2021

