Danimarca-Finlandia, cosa è successo a Eriksen

Come riportato dal corriere.it, quando al 43′ di Danimarca–Finlandia il cuore di Eriksen ha smesso di battere, si è fermato tutto: giocatori in campo, tifosi allo stadio di Copenaghen e milioni di persone in tutto il mondo davanti allo schermo. L’impressione che fosse una morte in diretta, poi è ripartito tutto. Eriksen è ricoverato all’ospedale di Rigshospitalet, al momento le informazioni che giungono dalla Federazione calcistica danese sono che ”Christian Eriksen è sveglio e rimane in condizioni stabili. Resterà in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti”. Il suo agente, Martin Schoots, ha aggiunto che ”Respira e riesce a parlare: è fuori pericolo”.

I calciatori decidono di portare a termine la partita perché la richiesta arriva proprio da Eriksen e da chi gli è vicino. Vince la Finlandia 1-0 in uno stadio pieno di entusiasmo: i tifosi finlandesi gridano «Christian» e i danesi rispondono «Eriksen». Le immagini avevano fatto pensare al peggio. Eriksen cade da solo, faccia in avanti, mentre un compagno di squadra batte un fallo laterale. Il pallone gli rimbalza sullo stinco, lui ha già perso conoscenza. I calciatori più vicini e l’arbitro inglese Taylor chiamano i soccorsi. Le telecamere non staccano subito, si vede che il calciatore ha lo sguardo perso nel vuoto. Entrano i sanitari, la barella. I calciatori della Danimarca formano una barriera per proteggere il compagno a terra, nascondendolo alla vista. C’è chi prega, c’è chi piange, c’è chi si nasconde la faccia dentro la maglia. Dopo il massaggio cardiaco e il defibrillatore, Christian viene intubato, mentre i paramedici coprono la scena con i teloni. Poi viene messo sulla barella. Mentre lo stanno portando fuori dal campo, un fotografo scatta l’immagine che fa il giro del mondo: Eriksen ha la maschera dell’ossigeno ma gli occhi sono aperti e tiene alto il dito indice con il saturimetro.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: