Eriksen, il comunicato della Danimarca: “Condizioni stabili, resterà sotto esame” – FOTO

Dopo il malore di Eriksen avvenuto in Danimarca–Finlandia, pochi minuti fa la Nazionale danese ha pubblicato un aggiornamento sulle condizioni del calciatore nerazzurro: “Ultime notizie: questa mattina abbiamo parlato a Christian Eriksen, che ha mandato i suoi saluti ai suoi compagni. Le sue condizioni sono stabili e continua ad essere ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti. La squadra e lo staff della squadra nazionale hanno ricevuto assistenza e continueranno a essere presenti l’uno per l’altro dopo l’incidente di ieri. Vorremmo ringraziare tutti per i saluti di cuore ad Eriksen, da parte di tifosi, giocatori, famiglie reali sia danesi che inglesi, associazioni internazionali, club”.

Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU – En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

