EURO 2020 | Portogallo, Joao Cancelo positivo al Covid

Nel Portogallo che inizierà il suo Europeo martedì, non ci sarà Joao Cancelo. Il terzino portoghese del Manchester City è infatti risultato positivo al Covid: a sostituire Cancelo, già in isolamento, ci sarà Dalot, il difensore del Milan in prestito dal Manchester United. Altra difficoltà per il Portogallo, che si trova nel girone di ferro insieme a Francia, Germania e Ungheria. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

