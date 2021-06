EURO2020, Eriksen dopo il malore: ”Sto bene, spero di tornare presto”

Come riportato da sportmediaset.mediaset.it, intorno alle 23 di ieri Eriksen ha scritto un messaggio per rincuorare l’ambiente neroazzurro, dopo la terribile vicenda che l’ha visto protagonista ieri nella gara degli Europei. Ai microfoni della Rai, Beppe Marotta ha confermato: ”Eriksen ha mandato un messaggio nella nostra chat interna, che dimostra il grande affiatamento che c’è nel gruppo squadra Inter. La dinamica faceva presagire qualcosa di drammatico, fortunatamente non è stato così grazie all’intervento dei compagni e della struttura sanitaria dello stadio. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno manifestato affetto per l’Inter, lo sport si è dimostrato di altissimo valore nel momento in cui c’è stato da dimostrare tutto l’affetto. Non voglio e non posso entrare nel merito, per ora Eriksen è nelle mani della Federcalcio danese, i nostri medici da subito si sono messi in contatto con i colleghi danesi. Eriksen non ha avuto il Covid e non è stato vaccinato. Il giocatore ha dimostrato il proprio valore e poi è venuto fuori il campione: speriamo possa risolvere questi problemi di salute”.

