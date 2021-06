EURO2020, Inghilterra-Croazia senza gol nei primi 45′

A dare il via all’Europeo del Gruppo D sono state Inghilterra e Croazia, che si sono affrontate allo Stadio Wembley alle ore 15:00. Prima del calcio d’inizio, il gesto della nazionale inglese di inginocchiarsi contro il razzismo, ha portato qualche fischio ma anche tanti applausi dai tifosi presenti. I croati invece, come era stato preannunciato, sono rimasti in piedi.

Dal punto di vista del match, gli inglesi hanno provato a fare la partita nei primi 45′ minuti di gioco, colpendo anche un palo con Phil Foden. Croazia che si salva in più occasioni, riuscendo a mantenere in parità il match che si gioca in casa inglese.

