EURO2020, l’Austria si impone sulla Macedonia del Nord per 3-1 con due gol nel finale

Terminata anche la prima partita del gruppo C tra Austria e Macedonia del Nord: una partita sostanzialmente equilibrata a livello di conclusioni, almeno fino ai minuti finali, ma con la prima che ha provato a fare più gioco tenendo maggiormente palla. Ed alla fine è proprio l’Austria ad avere la meglio, con i gol vittoria siglati da Gregoritsch ed Arnautovic. Per quanto riguarda gli altri gol, a segno prima l’Austria con Lainer e poi la Macedonia del Nord con l’attuale giocatore del Genoa ed ex Lazio Goran Pandev.

