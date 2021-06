EURO2020, l’Olanda trionfa negli ultimi minuti: battuta 3-2 l’Ucraina

Una sfida spettacolare quella di questa sera tra Olanda ed Ucraina, terminata con il risultato di 3-2. Le due squadre, si sono affrontate alle ore 21:00, nella gara valida per il Gruppo C di Euro2020. A segno per gli olandesi, Wijnaldum e Weghorst, recuperati poi dall’Ucraina con le reti di Jarmolenko e Yaremchuck. Gli Orange, riescono infine a trovare la vittoria grazie al gol di Dumfres all’85. Olanda che con la vittoria odierna, si porta in testa assieme all’Austria del Girone C, seguite dalle perdenti Ucraina e Macedonia con 0 punti conquistati.

