GdS | L’affare Hysaj è in dirittura. La Lazio riparte da un ”sarrista”

L’albanese ha giocato con Sarri per sei stagioni, prima a Empoli, poi a Napoli. Svincolato è pronto per lui un quinquennale.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’acquisto di Kamenovic, Hysaj è in arrivo. La trattativa per portare il terzino in biancoceleste è decollata nelle utlime ore e l’operazione dovrebbe essere chiusa nei prossimi giorni. La Lazio aveva già contattato l’albanese, che ora sta per svincolarsi, prima dell’arrivo di Sarri. Il nuovo tecnico biancoceleste ha lavorato complessivamente con Hysaj per sei anni, sia a Empoli che a Napoli. Adesso il sodalizio è pronto a ricomporsi proprio a Formello. Sarebbe un’ottima occasione: Sarri ritroverebbe un suo fedelissimo che conosce le dinamiche di gioco, Hysaj ritroverebbe il tecnico con il quale ha fatto meglio finora. Al momento per il giocatore 27enne si parla di un contratto quinquennale con la Lazio, le cifre sono in fase di trattativa con un ingaggio che oscilla tra 1,5 e 2 milioni di euro.

