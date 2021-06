Il Tempo | Radu rimane. Correa saluta

Rinnovo per il difensore, derby londinese per il Tucu: Sarri aspetta.

Come riportato da Il Tempo, Sarri è costantemente impegnato al telefono per studiare le soluzioni più idonee con Tare per costruire una rosa competitiva da 22 giocatori, di cui 15 titolari. Nonostante l’Inter voglia Radu in squadra, come vice Bastioni, Sarri e la Lazio vorrebbero tenerlo fino al 2023 nella Capitale, per altre due stagioni in biancoceleste. Sul fronte cessioni, molte squadre – tra cui Arsenal, Totthenam e West Ham – sono interessate a Correa, valutato 50 milioni da Lotito. Finora le offerte ricevute non superano i 30 milioni. Nella prossima settimana si potrebbe chiudere anche il secondo acquisto biancoceleste, Hysaj, jolly sulle fasce che firmerà un contratto di 5 anni con la Lazio. Diminuiscono le probabilità di arrivo di Maksimovic, considerato un doppione di Vavro e che Sarri vorrebbe vedere nel ritiro ad Auronzo di Cadore. Altri nomi di possibili nuovi acquisti sono: Loftus-Cheek, Politano, Shaqiri e Jovetic. Il nuovo tecnico biancoceleste valuterà anche Jony, Lukaku e Adekanye. Nel mentre Tare è impegnato a piazzare Palombi, Rossi, Falbo, Kalaj e Jorge Silva in rosa, ma si tratta di un’operazione difficile.

Sul fronte Salernitana, la Federcalcio ha fissato per il 25 giugno la data ultima per perfezionare la cessione del club granata, pena l’impossibilità di iscriversi al campionato. Finora, le offerte sono molto basse rispetto alle richieste (80-100 milioni) e la Lazio, avendo molti giocatori di proprietà a Salerno, attende che la situazione giunga ad una fine.

