Inghilterra-Croazia, tifoso cade dagli spalti di Wembley: è in ospedale in gravi condizioni

Durante la sfia tra Inghilterra e Croazia, terminata con la vittoria della Nazionale inglese per 1-0, u tifoso precipitato dagli spalti di Wembley. Il tutto, è accaduto mentre l’uomo tentavadi scavalcare la recinzione che divide il campo dalle tribune, per poi cadere sbattendo forte la testa. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, l’uomo è stato prontamente portato in ospedale, e si trova al momento in gravi condizioni.

Di seguito le dichiarazioni di un portavoce dello stadio di Wembley, riportate da As:

“Possiamo confermare che uno spettatore è caduto dagli spalti subito dopo il calcio d’inizio della partita tra Inghilterra e Croazia allo stadio di Wembley. Lo spettatore ha ricevuto cure mediche sul posto ed è stato poi portato in ospedale in gravi condizioni. Continueremo a lavorare con la Uefa per garantire che si faccia luce sull’accaduto”.

