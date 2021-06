La Repubblica | Tutti pazzi per Ciro. ”Lo sottovalutano ma è il re del gol”

I tifosi esaltano Immobile dopo la prova in azzurro. Kepa dice sì a Sarri, ma i costi sono molto alti. Radu rinnova.

Come riportato da La Repubblica, dopo l’incoronazione europea, diversi quotidiani – tra cui il The Guardian, SportBible, Equipe – hanno celebrato Ciro, che appare oggi un giocatore con fame da gol e sottovalutato per le caratteristiche che possiede. Insomma, tutti i media internazionali parlano di lui. Contro la Turchia, Immobile ha segnato il 14esimo gol azzurro, il 4^ di fila nelle ultime quattro da titolare. Ciro, inoltre, guiderà anche l’attacco biancoceleste in una Lazio rivoluzionata.

Per quanto riguarda la prima squadra della Capitale, è previsto nei prossimi giorni il rinnovo di Radu; invece, appare incerta la permanenza di Strakosha a Roma, qualora dovesse partire, la società ha pronta un’alternativa: Kepa, giocatore che Sarri ha già allenato al Chelsea, ma l’ingaggio è molto alto. L’unica soluzione sarebbe un prestito e la squadra inglese dovrebbe aiutare la Lazio a pagare parte del suo ingaggio.

