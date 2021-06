Nazionale, Verratti si allena in gruppo: possibile convocazione con la Svizzera

Il centrocampista della Nazionale Marco Verratti, sembrerebbe essere in rapida ripresa dall’infortunio muscolare, che non gli ha permesso di essere presente nella gara di esordio contro la Turchia. È questo il segnale positivo che arriva direttamene da Coverciano, dove Verratti ha svolto la sessione competa di allenamento odierna. Questo, fa ben sperare per una sua possibile convocazione per la prossima gara contro la Svizzera, in programma mercoledì. Il Ct Roberto Mancini è dunque pronto a ritrovare il suo perno di centrocampo, che sarà di certo un valore aggiunto per il prosieguo di questo Europei.

