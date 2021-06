PRIMAVERA1 | Genoa-Lazio, le pagelle: esordio da dimenticare per Calori. La difesa crolla, Raúl Moro e Shehu invisibili

Pereira 5,5 – Non ha grandi colpe nei gol rossoblù, spesso interviene in maniera frettolosa negli interventi e nelle uscite non garantendo la sicurezza necessaria alla retroguardia difensiva della Lazio. In occasione del quarto gol decide di mettere solo due uomini in barriera dando più visibilità e specchio a Dumbravanu che insacca.

Floriani Mussolini 6 – Discreta prova del classe 2003 che salva la porta custodita da Pereira in un paio di occasioni, in un ruolo soprattutto non suo. Ci mette infatti una pezza spesso e volentieri dimostrando spirito di abnegazione.

Novella 4,5 – Spesso nel primo tempo prova a incidere sulla gara con qualche folata offensiva ma senza risultati. In zona difensiva perde spesso la marcatura come in occasione del primo gol del Genoa, con Boci lasciato tutto solo sulla sua zolla di competenza. Commette fallo su Dellepiane concedendo il penalty al Genoa e atterra Kallon fuori area, nella punizione che poi porterà al quarto gol rossoblù.

Dal 64′ Zaghini 5,5 – Calori lo fa entrare al posto di un distratto Novella. Non incide sulla partita soffrendo anche lui le folate offensive degli avversari.

D. Franco 5,5 – Non prende per mano la difesa ed è colpevole di qualche sbavatura. Gara incolore senza troppi sussulti. Nella seconda frazione di gioco soffre un po’ troppo il tandem Estrella-Kallon e crolla con tutta la squadra. A dieci minuti dalla fine sulla linea di porta salva con la testa il tiro a botta sicura di Konig.

T. Marino 5,5 – Assente in fase offensiva, non si lancia mai in sovrapposizione. Autore anche lui di qualche sbavatura lì dietro, soffre le numerose cavalcate di Dellepiane concedendo qualcosa di troppo all’esterno rossoblù.

Shehu 5 – Totalmente assente nei primi 45 minuti, ha poche volte il pallone fra i piedi e non riesce mai a prendere le redini del centrocampo. In zona offensiva la Lazio è orfana dei suoi guizzi che non sono mai arrivati. Al 58′ lascia spazio a Tare.

Dal 58′ Tare 5,5 – Calori lo manda in campo per aumentare il peso offensivo della squadra. Bravo a proteggere palla in qualche occasione per permettere alla squadra di salire ma i biancocelesti non trovano quasi mai la porta.

Bertini 6 – Ordinato e preciso come sempre in mezzo al campo. Chiude bene diversi filtranti dei padroni di casa e permette, quando possibile, ai biancocelesti di ripartire in contropiede. Da solo però non basta.

Ferrante 5 – Altra prova da titolare, altra prestazione anonima per il centrocampista classe 2003. In fase offensiva il suo apporto non si vede quasi mai. In fase difensiva aiuta la squadra a creare densità.

Castigliani 6,5 – Ci prova e lotta con tutto quello che ha, non supportato a sufficienza dai compagni spesso si lancia in azioni individuali provando a colpire la difesa avversaria. Protagonista di un ottimo lavoro sporco, protegge palla per far salire i compagni e facendo a sportellate soprattutto con Gjini e Dumbravanu.

Dal 68′ Cesaroni 5,5 – Poco più di venti minuti a disposizione per provare a mescolare le carte in mezzo al campo. Complice la gara già sul 4-0 viene cercato pochissime volte e non riesce a incidere.

Cerbara 5,5 – Anche lui cercato poco dai compagni. Nel primo tempo ha due occasioni a disposizione: nella prima, da posizione defilata, è bravo Agostino a rispondere, nella seconda è troppo altruista cercando l’appoggio sul compagno.

Dal 68′ Mancino 5,5 – Come per Cesaroni, anche per il classe 2003 poco più di venti minuti per provare qualcosa di diverso. Entra sul 4-0 a partita già compromessa e non può nulla.

Raúl Moro 5 – Da un giocatore con le sue qualità ci si aspetta sempre il guizzo vincente. Nei 90 minuti si accende una sola volta non riuscendo a concludere al meglio dopo il dribbling tra la difesa genoana. Nel secondo tempo l’unica chance è uno stacco di testa che termina fuori. Alla Lazio è mancata la sua imprevedibilità. Gara da rivedere per lo spagnolo.

All. Calori 5,5 – Esordio da dimenticare per mister Calori che non riesce ad invertire il trend negativo dei biancocelesti. Nona sconfitta consecutiva e morale a pezzi. Ridisegna la squadra, anche negli interpreti, complice qualche assenza di troppo. Ora l’ultimo “test” contro l’Ascoli in campionato prima dei play-out in cui la Lazio non dovrà assolutamente fallire, se vuole evitare l’incubo retrocessione.

