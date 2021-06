PRIMAVERA1 | La “nuova” Lazio di Calori sfida il Genoa: in scena il primo test match con vista sui play-out

Il tempo delle scelte è finito, è arrivato il momento di passare ai fatti per la Lazio Primavera che, dopo il cambio in panchina con l’arrivo di Alessandro Calori al posto di Leonardo Menichini, è chiamata ad una reazione quantomeno d’orgoglio per provare a mettere qualche nota di colore in una stagione al momento nerissima. L’ultimo k.o con l’Inter di mercoledì, l’ottavo consecutivo, ha matematicamente condannato i biancocelesti ai play-out per evitare la Primavera2 contro una tra Bologna, Torino o Fiorentina con le ultime due partite della stagione regolare utili solamente come test match in vista del grande appuntamento. Nella sua prima da allenatore biancoceleste, mister Calori farà visita al Genoa, formazione già in vacanza che non ha nulla da chiedere al campionato con la salvezza in tasca da qualche settimana, ma che sicuramente proverà a chiudere l’annata tra le mura amiche con il sorriso, un’ espressione che dalle parti di Formello non si vede da troppo tempo. L’ era di Calori sta per iniziare, è fondamentale farlo subito con il piede sull’acceleratore.

L’avversario

Come anticipato, ad ospitare Raul Moro e compagni sarà il Genoa che, dopo una stagione iniziata in maniera complicata, ha raggiunto l’obiettivo salvezza in tranquillità potendo anche ambire ad un piazzamento play-off, sfumato però nelle ultime sei giornate nelle quali sono arrivate ben 4 sconfitte, 1 pareggio ed una sola vittoria. I 36 punti, se da un lato permettono al Grifone di programmare senza ansia la prossima stagione, dall’altro non fanno dormire sonni tranquilli ai rossoblù vogliosi di invertire il trend dell’ultimo periodo e concludere da protagonisti un’annata vissuta tra mille difficoltà. Per provare a ritrovare i tre punti, mister Chiappino si affiderà probabilmente al collaudato 3-5-2 guidato in avanti da Kallon (10 reti e 9 assist) e Estrella (7 reti) con supportati da uno straordinario Besaggio (6 reti e 7 assist) che potrebbe anche essere avanzato sulla trequarti fungendo così da suggeritore in un 3-4-1-2 a trazione offensiva.

Le altre gare della 29esima giornata

Ascoli-Atalanta 0-5; Cagliari-Empoli 5-1; Fiorentina-Sampdoria 1-1; Torino-Juventus; Roma-Milan; Spal-Sassuolo; Inter-Bologna

La probabile formazione

Due allenamenti per conoscere la squadra e poi subito in campo per l’esordio. Questo il destino di Alessandro Calori ufficializzato nella serata di venerdì e pronto questa mattina alle 11 al debutto ufficiale sulla panchina della Lazio Primavera. Tanti gli interrogativi intorno alla formazione che manderà in campo l’eroe del 14 maggio 2000 il quale potrebbe optare per 4-3-3 già utilizzato dai biancocelesti nella gestione Menichini con la variazione però di alcuni interpreti. Tra i pali certamente mancherà Furlanetto che ha terminato la stagione dopo un infortunio alla caviglia, mentre sono ancora da valutare le condizioni degli esterni Ndrecka e Novella alle prese con problemi muscolari. In ogni caso, a guidare la difesa dovrebbe esserci Franco con Floriani sulla destra, mentre a centrocampo possibile conferma del trio A. Marino, Bertini e Czyz. In avanti, infine, sono ancora vari i ballottaggi da sciogliere con Raul Moro unica pedina insostituibile.

