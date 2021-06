Calciomercato Lazio, Schira: “Anche i biancocelesti sulle tracce di Grifo”

Come riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, anche la Lazio sarebbe sulle tracce di Vincenzo Grifo, giocatore classe 1993, attualmente in forza al Friburgo. In questa stagione in Bundesliga, l’esterno italiano nato a Pforzheim è sceso in campo 31 volte realizzando 9 gol e 10 assist.

