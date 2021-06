CdS | Da Hysaj a Loftus-Cheek: ecco le mosse della Lazio

È tempo di preparare la nuova stagione. La Lazio del nuovo tecnico Sarri sta mettendo le basi per il prossimo campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, il primo nome accostato ai biancocelesti è quello di Hysaj, un fedelissimo del tecnico. Si pensa anche alla porta ed il primo nome è quello di Kepa, a centrocampo si pensa a Loftus-Cheek, altro pupillo del nuovo tecnico. Per le corsie esterne torna in voga il nome di Felipe Anderson, che non ha mai nascosto la voglia di tornare nella capitale. In attacco in corsa Orsolini, Ilicic e Borrè, oltre a Jovetic, svincolato dal Monaco e vicino all’agente del tecnico toscano.

