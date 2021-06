CdS | Leiva vuole stupire Sarri dopo un anno difficile

Dopo una stagione non troppo facile, Lucas Leiva si candida per un posto da titolare. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il tecnico valuterà in ritiro se sarà necessario o meno un play in più. Nel frattempo Escalante è confermato, mentre Leiva ci tiene a mettersi in mostra. Il brasiliano, punto fermo del centrocampo laziale, piace a mister Sarri e vuole concludere la carriera in biancoceleste, nonostante le voci che lo volevano in Brasile.

