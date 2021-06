CdS | Marusic, rinnovo lontano: offerte italiane e inglesi. Radu aspetta la chiamata di Tare

In casa biancoceleste si lavora alla nuova stagione: in giornata dovrebbe andare in scena un colloquio tra il ds ed il tecnico, per organizzare la prossima annata. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il vertice Tare-Sarri servirà anche a difinire la situazione dei giocatori in scadenza.Radu aspetta la chiamata di Tare: il senatore è tentato dall’Inter, ma la società capitolina è intenzionata ad offrirgli un anno di contratto ed il recordman laziale vorrebbe terminare la carriera nella capitale. Ad un anno dalla scadenza ci sono Marusic, Luiz Felipe, Strakosha, Patric, Reina, Leiva e Caicedo. Le storie chiaramente sono tutte diverse: il montenegrino è reduce da un’ottima stagione, guadagna 750 mila euro e probabilmente punta ad un contratto più ricco. Su di lui ci sono due club italiani e due inglesi, pertanto si valuta la sua possibilità partenza.

