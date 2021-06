CdS | Tare torna a casa di Sarri: parte la rivoluzione Lazio

Ufficializzato il tecnico, la Lazio inizia a lavorare in vista del prossimo campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, oggi dovrebbe andare in scena un vertice tra il ds Tare ed il tecnico toscano Maurizio Sarri: dovrebbero esserci cinque/sei acquisti in arrivo, Milinkovic da blindare e Correa, invece, possibile partente. Nel colloquio di oggi si dovrebbero definire le strategie di mercato, le conferme ed anche il ritiro.

