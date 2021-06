Cittadella, il d.g Marchetti: “Se la Salernitana non dovesse iscriversi noi saremo pronti”

La Salernitana di Claudio Lotito è riuscita nell’impresa di raggiungere la promozione in Serie A, che non è ancora del tutto sicura. Questo perché il Presidente della Lazio, non ha ancora venduto la Società campana, e questo rischia di far saltare tutto. In tal senso, il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti ha espresso le intenzione della propria Società, in merito ad un possibile forfait della Salernitana in A. La squadra veneta finalista dei playoff, sarebbe infatti pronta a subentrare come 20esimo club del massimo campionato italiano.

Queste le parole di Marchetti: “Se i campani non dovessero iscriversi noi saremmo pronti, se ci fosse un’opportunità simile sarebbe una gran cosa, ma penso che faranno quello che c’è da fare per iscriversi e partecipare alla prossima Serie A. Per quanto riguarda Venturato bisogna chiedere a lui, sta facendo le sue valutazioni e vedremo nei prossimi giorni. Ma dipende solo da lui e qualora decidesse di non continuare ho qualche idea per sostituirlo. Iori? Sicuramente farà l’allenatore, ma deve fare esperienza, magari con le nostre giovanili”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: