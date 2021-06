De Siervo: “Perso oltre un miliardo di euro. Stiamo ragionando sul campionato spezzatino”

Ai microfoni di Gr Parlamento, nel corso della trasmissione La Politica nel Pallone, è intervenuto l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo. Queste le sue dichiarazioni:

“Il nostro calcio ha perso oltre un miliardo di euro. Soldi persi dai nostri tanto vituperato presidenti, i quali nonostante la chiusura degli stadi, hanno provato a garantire la prosecuzione del campionato. Tutte le società di Serie A hanno chiesto un atto di responsabilità. Gran parte dei soldi spesi dai presidenti è per pagare i calciatori. Nelle prossime settimane ci sarà una riflessione più tecnica sul rapporto economico tra squadre e giocatori che con una perdita di un miliardo non possono girarsi dall’altra parte. Stiamo ragionando se passare da otto a dieci slot televisivi. Il tentativo della Lega è coprire gli stessi slot con delle partite in successione, per consentire a tutti di seguire i vari tagli editoriali e che la nostra media company può offrire.

Si è voluto aiutare in primis i club che giocano la Champions League, quindi chi giocherà martedì l mercoledì, giocherà sabato. Questo per far sì che tutte le nostre quattro squadre avranno la possibilità di andare avanti. È allo stesso momento anche un modo per dare piena dignità alle squadre meno blasonate che non devono dividere l’audience con quelle più importanti. Tutto questo aiuterà a raggiungere il vero obiettivo, conquistare il tempo libero delle persone. Quando sarà approvato il campionato spezzatino? Si deciderà in Assemblea forse nei prossimi dieci giorni, niente è scontato”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: