Foro Italico Camp, boom di adesioni. All’inaugurazione il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, e l’assessore allo sport di Roma Capitale, Veronica Tasciotti

Al via il Foro Italico Camp 2021, il centro estivo per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, aperto a tutta la cittadinanza, organizzato da Sport e Salute S.p.A.

Un appuntamento che si rinnova per i più giovani e per gli adolescenti nel periodo di chiusura delle scuole, che ha già riscosso grande successo. Finora sono 745 i richiedenti e 664 gli iscritti. Un boom di adesioni, triplicate rispetto allo scorso anno: nel 2020, dopo lo scoppio della pandemia, erano 200 i partecipanti.

Il Foro Italico Camp è un’opportunità per le famiglie e per i ragazzi che, in totale sicurezza e nel rispetto dei protocolli emanati per l’emergenza Covid-19, possono praticare all’aria aperta le attività ludiche, sportive e ricreative.

Dai laboratori (giardinaggio, artistici, ciclo e riciclo, scientifici, teatrali e musicali) ai giochi musicali, gare a tempo, staffette e quiz. Dalla “Festa del giovedì” con le esibizioni di artisti in presenza e da remoto alla “Special Week” per presentare le discipline sportive, senza dimenticare il “Gioca con il campione” e “Legend”, momenti per interagire in maniera diretta con atleti o ex campioni

All’inaugurazione erano presenti il Presidente e Amministratore delegato di Sport e Salute S.p.A., Vito Cozzoli, e l’Assessore allo Sport, Turismo, Politiche giovanili e Grandi Eventi cittadini di Roma Capitale, Veronica Tasciotti.

Da oggi, sulla piattaforma (https://www.sportesalute.eu/foro-italico-camp.html) riapriranno le iscrizioni per il centro estivo, che terminerà il 10 settembre.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: