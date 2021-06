Leggo | Ore calde per il mercato della Lazio: contatti tra il neo tecnico

Ore calde per il mercato della Lazio i contatti tra il neo tecnico Sarri e il diesse Tare in questi giorni sono frequentissimi, da costruire la squadra che nella prossima stagione dovrà riconquistare la qualificazione in Champions. Gli obiettivi sono chiari da tempo anche perché il comandante’ passerà dal 3-5-2 di Inzaghi ad un 4-3-3 piuttosto offensivo. Per questo motivo si sta lavorando sugli esterni di attacco con Ilicic e Politano in cima alla lista dei preferiti ma occhio ad Orsolini e Borrè. L’imperativo però a Formello è cedere prima di acquistare perché mai come quest’anno servirà denaro liquido per fare mercato. Ecco perché la società è pronta a mettere in vendita Caicedo, seguito dall’Inter, ma soprattutto Correa. Una mano in tal senso potrebbe arrivare dalla Copa America competizione che potrebbe far lievitare il suo prezzo magari fino ai 35 milioni di euro che chiede Lotito. Fronte Radu la società tramite il diesse tare aveva inviato i primi contatti per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma negli ultimi giorni silenzio assoluto tra le parti. Il romeno, che in questa stagione è entrato nella storia biancoceleste centrando il record di presenze, ha dato priorità alla Lazio ma se entro fine mese non verrà chiamato potrebbe decidere di seguire Inzaghi all’Inter. Enrico Sarzanini

Ore calde per il mercato della Lazio i contatti tra il neo tecnico Sarri e il diesse Tare in questi giorni sono frequentissimi, da costruire la squadra che nella prossima stagione dovrà riconquistare la qualificazione in Champions. Gli obiettivi sono chiari da tempo anche perché il comandante’ passerà dal 3-5-2 di Inzaghi ad un 4-3-3 piuttosto offensivo. Per questo motivo si sta lavorando sugli esterni di attacco con Ilicic e Politano in cima alla lista dei preferiti ma occhio ad Orsolini e Borrè. L’imperativo però a Formello è cedere prima di acquistare perché mai come quest’anno servirà denaro liquido per fare mercato. Ecco perché la società è pronta a mettere in vendita Caicedo, seguito dall’Inter, ma soprattutto Correa. Una mano in tal senso potrebbe arrivare dalla Copa America competizione che potrebbe far lievitare il suo prezzo magari fino ai 35 milioni di euro che chiede Lotito. Fronte Radu la società tramite il diesse tare aveva inviato i primi contatti per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ma negli ultimi giorni silenzio assoluto tra le parti. Il romeno, che in questa stagione è entrato nella storia biancoceleste centrando il record di presenze, ha dato priorità alla Lazio ma se entro fine mese non verrà chiamato potrebbe decidere di seguire Inzaghi all’Inter. Leggo/Enrico Sarzanini

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: