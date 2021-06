Nazionale, Belotti: “Immobile? Con lui c’è una sana competizione, siamo amici. Quando è arrivata la prima convocazione…”

In un’intervista rilasciata alla UEFA, l’attaccante del Torino e della Nazionale Italiana Andrea Belotti, è intervenuto, tra gli argomenti, anche sull’attaccante della Lazio e compagno di squadra in azzurro Ciro Immobile. Queste le sue parole:

“Con Immobile siamo molto amici, ci conoscevamo prima di venire in Nazionale perché abbiamo giocato insieme al Torino. Quando è arrivata la prima convocazione è stato quello che mi è stato più vicino. È stato un grande aiuto per me. La competizione con lui è sana perché anche se giochiamo nello stesso ruolo non c’è una rivalità. Anzi, ognuno cerca di dare consigli all’altro, è giusto che sia così. Vince tutto il gruppo, non il singolo e questo è la forza di questa Italia. Anche chi non gioca da che può essere utile al compagno. Molte volte parlo con Ciro perché da fuori da campo magari vedo certe cose e cerco di dargli consigli. È un grandissimo attaccante. Fa moltissimo gol, l’anno scorso ha vinto la Scarpa d’Oro. Penso quindi che non servano le mie parole per descriverlo, parlano i numeri. Come persona è simpatico, ci troviamo bene perché siamo affini. È molto simpatico e divertente”.

