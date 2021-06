Sarri-Lazio, Mirko Valdifiori: “Lui tiene al rapporto con i giocatori. Ci sarà da divertirsi sia per la Lazio che per i tifosi”

Mirko Valdifiori, ex giocatore di Sarri all’Empoli prima ed al Napoli poi, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare dell’approdo dell’allenatore toscano alla Lazio. Queste le sue parole: “ Hysaj? E’ un terzino che può giocare in entrambe le fasi. Tutte le mattine lavora nella fase difensiva, ci crede molto. poi lo unisce con i movimenti dei centrocampisti e così via. Sarà, con la Lazio, anche più facile farsi apprendere. noi al primo anno all’Empoli eravamo tutti sconosciuti, ma poi siamo riuscititi a salvarci. Con la Lazio grandi giocatori, ci sarà da divertirsi sia per loro in campo che per chi li vedrà. Il regista per lui è importante, ognuno in quel ruolo, in ogni partita di una stagione con lui, ha sempre toccato tanti palloni. Ci sono sia Leiva, che è un grande giocatore, che Escalante, che ha fatto vedere cose buone. Possono fare bene con Sarri. Poi il centrocampo della Lazio ha una grande qualità. Sarri faceva degli allenamenti appositi per il regista e per far arrivare il pallone lì. Luis Alberto regista? Credo potrebbe giocare bene in ogni situazione, non l’ho nominato come regista solo perché ha una qualità immensa che potrebbe sfruttare al meglio in posizione più avanzata. Io con Sarri mi sono divertito sempre molto e sarà così anche per lui. Sarri molto spesso fa riunioni individuali per capire eventuali problemi e gestione. non è facile entrare in tante teste. Però se c’è da lavorare, lavora. Ma se ci sono delle battute da fare, le fa. Cura ogni aspetto sia dentro che fuori dal campo. Ci tiene al rapporto con i giocatori. Magari in alcune squadre ci sono giocatori più adatti al tuo gioco ed in altri casi in meno. Nonostante il suo calcio abbia dovuto toccare altre corde in alcune stagioni, ma i risultati sono comunque sempre arrivati”.

