Sky Sport | Calciomercato, Jovetic obbiettivo concreto per la Lazio: è l’idea per l’attacco

Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la Lazio starebbe seriamente pensando a Stefan Jovetic per rinforzare l’attacco. Il montenegrino, è in scadenza il prossimo 30 giugno ed a fine mese sarà dunque svincolato dal Monaco, motivo per cui i biancocelesti potrebbero prenderlo a zero. Con l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri, Jovetic rappresenterebbe il centroavanti perfetto nel suo 4-3-3 in quanto in grado di ricoprire il ruolo di numero 9, ma anche di giocare sull’esterno.

