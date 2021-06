Eriksson: “l’Italia è tra le favorite per vincere l’Europeo. Mancini? Fin da quando giocava aveva le qualità per fare l’allenatore”

Venerdì scorso, con la vittoria dell’Italia per 3-0 contro la Turchia, hanno preso il via gli Europei di calcio. Quest’oggi, arrivati al quarto giorno di partite, farà il suo debutto la Svezia. Subito una gara difficile per la Nazionale priva di Zlatan Ibrahimovic, che se la dovrà vedere, questa sera alle 21:00, contro la Spagna. Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, a proposito di Svezia, è intervenuto Sven-Göran Eriksson, storico allenatore del secondo Scudetto della Lazio. Queste le sue parole sull’assenza di Ibrahimovic ad Euro2020: “È un vero peccato. Zlatan ha fatto una stagione fantastica col Milan ed è per distacco il calciatore svedese più forte in assoluto. Sarebbe stato bello vederlo all’Europeo a quasi 40 anni. È unico”.

In conclusione, si è parlato anche dell’Italia di Roberto Mancini, suo ex calciatore. Di seguito il suo pensiero sul progetto degli Azzurri: “Roberto è un grandissimo allenatore, per me l’Italia è tra le favorite per vincere l’Europeo. Ho sempre saputo che Mancini avrebbe continuato a lavorare nel calcio dopo la sua carriera in campo, fin da quando giocava aveva le qualità umane e tecniche per svolgere nel migliore dei modi il ruolo del tecnico”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: