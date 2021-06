TMW – Frenata Boateng-Lazio, il tedesco vuole giocare la Champions

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com la trattativa tra la Lazio e Boateng ha subito una frenata a causa della poca convinzione nell’accettare l’offerta biancoceleste da parte del difensore in quanto vorrebbe giocare la Champions League già nella prossima stagione. La squadra biancoceleste vorrebbe regalare un rinforzo di livello al neo allenatore Maurizio Sarri ed avrebbe trovato, in Boateng, la figura ideale in quanto a breve si svincolerà dal Bayern Monaco dopo 10 anni.

