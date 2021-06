Buon compleanno Luigi Martini, protagonista dello Scudetto del ’74: gli auguri della Lazio | FOTO

15 giugno. Una data speciale per Luigi Martini. Oggi è il compleanno dell’ex biancoceleste che spegne 72 candeline. Martini, approdato alla Lazio nel 1971, ha trascorso ben otto anni con l’Aquila sul petto, fino al 1979. E’ entrato di diritto nella storia biancoceleste nel 1974: insieme alla banda di Tommaso Maestrelli, nella stagione 1973/1974 appunto, è stato uno dei protagonisti dello storico primo Scudetto della Lazio. Proprio la società biancoceleste, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto fare gli auguri a Luigi Martini: la foto pubblicata, con Martini in azione in maglia Lazio, è accompagnata dal messaggio: “”Pulici, Petrelli, Martini…“, inizia così una delle storie più belle: buon compleanno Luigi Martini! Uno dei protagonisti dello Scudetto del 1974 compie 72 anni!”.

Uno dei protagonisti dello Scudetto del 1974 compie 72 anni! pic.twitter.com/i51heXLt8B — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 15, 2021

