Calciomercato | In arrivo una chiamata dal Brasile per Leiva

Come riportato dal corrieredellosport.it, i tifosi brasiliani sognano il ritorno di Leiva. Douglas Costa, attualmente in prestito al Gremio, ha dichiarato in merito: ”Posso parlargli, spero che un giorno torni al Gremio”. Il giocatore della Lazio, ancora sotto contratto con la società biancoceleste, ha mosso i primi passi nel professionismo nella squadra del tricolore del Rio Grande. Al momento Sarri punta molto su di lui: l’ipotesi Gremio potrebbe essere presa in considerazione il prossimo anno, per chiudere la carriera dove tutto è iniziato.

