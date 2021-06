Copa América, l’Argentina non va oltre il pari contro il Cile: nel finale in campo anche Correa

Ha fatto il suo esordio, nella Copa América 2021, anche l’Argentina dell’ex Lazio Lionel Scaloni. La prima giornata del Girone B vedeva affrontarsi i biancocelesti contro il Cile: al 33° il solito Messi trasforma una punizione dal limite dell’area portando in vantaggio i suoi. Vantaggio che dura fino al 57° del secondo tempo quando, l’interista Arturo Vidal, si fa parare un calcio di rigore da Martinez ma, sulla ribattuta, Eduardo Vargas fa 1-1. L’Argentina ci ha provato fino alla fine, inserendo in campo diversi giocatori freschi in zona offensiva. Oltre a Di Maria e Sergio Aguero, Scaloni all’80° ha messo in campo anche Joaquin Correa: il Tucu biancoceleste ha disputato dieci minuti più i sette di recupero in questa prima gara di Copa América. La gara però si è conclusa sul risultato di 1-1. Prossimo appuntamento sabato 19 giugno, alle ore 02:00, con l’Argentina che sfiderà l’Uruguay.

