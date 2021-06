Euro 2020, il Portogallo fatica ma vince nel finale

Alle 18.00 è iniziato l’Europeo dei campioni uscenti del Portogallo, che hanno affrontato l’Ungheria alla Puskás Aréna di Budapest. Dopo una gara molto difficile, dove addirittura era stata l’Ungheria a passare in vantaggio durante il secondo tempo, rete poi annullata con il VAR per fuorigioco, il Portogallo è riuscito a trovare il vantaggio: al minuto 84′ è Guerreiro a sbloccare la gara grazie ad una deviazione decisiva. Al minuto 86′ arriva lo 0-2 firmato Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Al 92′ è ancora Ronaldo a segnare al termine di una splendida azione, che porta allo 0-3 finale. Tre punti pesanti per il Portogallo in un girone difficile, che si concluderà stasera con la sfida tra Francia e Germania.

