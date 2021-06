Euro2020 | Francia-Germania: autorete di Hummels e due gol annullati per fuorigioco

A Monaco di Baviera termina la partita tra Francia e Germania. Una gara molto equilibrata e giocata con grande qualità nel primo tempo, con la squadra francese che si porta in vantaggio al 20′ grazie all’autogol di Hummels, che interviene in maniera scomposta su un cross di Hernandez e spedisce il pallone alle spalle di Neuer. I tedeschi cercano tempestivamente di reagire con un tentativo di Havertz. Anche il secondo tempo si svolge a ritmi molto elevati: un palo colpito da Rabiot e Gnabry sfiora il gol del pareggio. Annullati due gol per fuorigioco alla Francia (Mbappé e Benzema). Dopo 6 minuti di recupero, il doppio fischio dell’arbitro: Francia–Germania finisce 1-0.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: