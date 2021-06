Il Messaggero | Il fratello di Tare contro Report e Rai: “Campagna diffamatoria per colpire Igli”

Agron Tare, viceministro degli Affari Esteri in Albania, replica all’inchiesta di Report: “Mai avuto azioni in società di scommesse, né rapporti con personaggi malavitosi, né sono mai stato indagato a Bari. E’ una campagna diffamatoria per colpire mio fratello Igli, ds della Lazio, ad opera di soggetti terzi. Quereleremo Report e i vertici Rai”. Il Messaggero

