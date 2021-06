Il Tempo | I big non si toccano: obiettivo Jovetic

Occhi negli occhi. Seduti al tavolo per parlare della Lazio che verrà. Stra tegie da mettere in pratica nel più breve tempo possibile. Nell’incontro tra Sarri e Tare ci si è soffermati sulle necessità immediate: la priorità sarà data alle uscite. Vendere e poi compra re. Quasi un mantra dalle parti di For mello, quest’anno ancor di più. Nono stante la Champions disputata, con tanto di passaggio del turno, il bilan cio chiuderà con una piccola flessio ne. Nessun dramma, ma è già stata data per scontata la partenza di un big. Prima dell’addio di Inzaghi sareb be stato Correa il sacrificabile. Le cose non dovrebbero essere cambiate, vi sto che le alternative sono Milinkovic e Luis Alberto. Per il Tucu si aspetta un’offerta soddisfacente, per ora solo qualche sondaggio dalla Premier Lea gue. Da capire anche la posizione di Marusice Strakosha, entrambi in sca denza nel 2022: o prolungheranno il contratto oppure saranno ceduti. In ogni caso la Lazio avrà bisogno alme no di 5/6 acquisti in diverse zone del campo per migliorare una rosa già forte ma che può comunque diventa re più competitiva. Un difensore cen trale, un terzino jolly (Hysaj come pri ma scelta), due colpi a centrocampo, almeno un esterno d’attacco (due o più se Correa dovesse salutare). Diver si i profili accostati ai biancocelesti. Da una parte quelli che conoscono bene Sarri e che hanno lavorato con lui tra Napoli, Chelsea e Juventus. Da Insigne a Bernardeschi, passando per Kepa e Loftus-Cheek. Continuano a circolare le candidature di Politano, Orsolini, Ilicic e Santos Borré, mentre per il momento non ci sono riscontri per Julian Brandt del Borussia Dort mund. Poi ci sono i calciatori assistiti da Fali Ramadani, agente di Sarri, e per questo accostabili alla Lazio. Per l’attacco si è parlato di Jovetic, il cui contratto con il Monaco scadrà il pros simo 30 giugno. La Lazio sta valutan do in queste are il profilo dell’ex attac cante di Florentina e Inter. Sembra pluttosto difficile portare Boateng a Roma, per questo ci si sarebbesposta ti su un altro giocatore della Bundesli ga. Si tratta di Nastasic, anche lui ex Viola. Non convince fino in fondo in vece il nome di Maksimovic, altro gio catore a parametro zero. Da Milano intanto, oltre a Caicedo, si continua ad accostare Radu all’Inter comealfie re di Inzaghi. Il recordman di presen ze, salvo sorprese, dovrebbe rimanere nella Capitale. Infine piace, puremol to, Nuno Tavares (numero 71, che sia un predestinato), ventunenne latera le sinistro del Benfica. E valutato 20 milioni ma si può trattare anche se c’è la concorrenza del Napoli. Dal ritiro della Nazionale è arrivata l’investitura diAcerbiper Sarri, con tanto di freccia tina a Simone: «Sono contento per lui perché ho un buon rapporto, mi ha dato tanto come credo di aver dato a lui. Ed è arrivato un altro grandissimo allenatore come Sarri alla Lazio. Nella vita uno va da una parte, uno dall’al tra, il calcio è questo. Il Tempo\Daniele Rocca

