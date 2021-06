Italia, Mancini: “Svizzera? Partita durissima, squadra con un allenatore bravo ed esperto. L’obiettivo è da sempre la qualificazione”

Manca sempre meno alla seconda sfida dell’Italia ad Euro2020. Dopo la grande vittoria nel primo turno per 3-0 contro la Turchia, domani sera, allo Stadio Olimpico di Roma, arriverà la Svizzera, reduce dall’1-1 contro il Galles. Il mister della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato questa mattina, ai microfoni di Sky Sport, per presentare la sfida contro la Svizzera di Vladimir Petković, ex allenatore della Lazio. Queste le sue parole sulla sfida di domani alle 21:00: “L’obiettivo è da sempre la qualificazione, fin dalla prima partita. La prossima è sempre la più dura, affrontiamo una squadra che gioca bene, che sa cosa fare in campo e con un allenatore bravo ed esperto. Al debutto c’era più pressione, ma la concentrazione deve essere sempre al massimo. Abbiamo una squadra esperta, fatta di calciatori che ha giocato decine di partite di questo tipo e che sanno cosa ci aspetta: una partita durissima”.

Continuando, Mancini ha fatto il punto anche sulla situazione degli infortunati e sulle possibili scelte per domani: “Florenzi? Di Lorenzo o Toloi non cambierebbe molto, anche se Giovanni è più offensivo. Forse è questo l’unico dubbio. Mancano ancora due allenamenti. Bernardeschi o Chiesa alternativa a Berardi? Non è che uno è l’alternativa dell’altro: se dovesse giocare Chiesa o Belotti non cambierebbe molto, sono tutti giocatori bravi che sanno cosa fare. Verratti in panchina? Vediamo, sta abbastanza bene. Si allena con la squadra da 3-4 giorni”.

Infine, il c.t. ha scherzato anche sul video di Oronzo Canà (Lino Banfi) fatto vedere ai suoi giocatori prima della sfida contro la Turchia: “Lui è avanti anni luce, me lo ricordo quando abbiamo fatto il corso insieme e ha preso 110 e lode col suo 5-5-5 (ride, ndr)”.

